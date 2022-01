Ein Verletzter bei Brand in der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt

Südhessen. Ein am Donnerstag (20.01.) bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) verletzter Gefangene befindet sich nach Angaben des Justizministeriums nicht in Lebensgefahr. Der 65-Jährige habe eine Rauchvergiftung und Brandwunden, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Wiesbaden.

Wie es zu dem Feuer am Donnerstag in dem Einzelhaftraum der südhessischen JVA kam, war zunävhst unklar. Der Verletzte sitzt dort den Angaben zufolge eine dreijährige Freiheitsstrafe wegen Raubes ab. In der JVA sind derzeit rund 550 Gefangene untergebracht, unter ihnen rund 180 Untersuchungshäftlinge. Weitere Verletzte gab es bei dem Brand nicht.