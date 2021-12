Bergstraße. Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße 47 bei Bürstadt. Ein Autofahrer hatte gegen 5.15 Uhr an seinem Fahrzeug ein Rad verloren und krachte daraufhin mit dem Wagen in die Betonmauer, die die Richtungsfahrbahnen trennt. Bei dem Unfall gab es einen Verletzten, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Bild: Jürgen Strieder

