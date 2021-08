Ein Toter nach Feuer auf der Rastanlage Gräfenhausen an der A 5

Gräfenhausen'. An der Tankstelle auf der Raststätte Gräfenhausen-Ost sind am Morgen mehrere Zapfsäulen in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist kurz vor 7 Uhr ein Fahrzeug gegen eine der Zapfsäulen gefahren und hat das Feuer ausgelöst. Der Fahrer hat den Unfall nicht überlebt. Verletzte gebe es keine, so die Polizei.

Die Flammen griffen auf die anderen Zapfsäulen und ein weiteres Fahrzeug über. Auch das Dach der Tankstelle geriet in Brand. Es ist einsturzgefährdet. Wegen des Feuers wurde die A 5 zunächst in Richtung Frankfurt gesperrt. Inzwischen wird der Verkehr je nach Brandlage auf den beiden linken Fahrspuren an der Raststätte vorbeigeleitet.