Ein Toter bei Wohnungsbrand in Marburg

Marburg. Bei einem Brand in Marburg hat die Feuerwehr einen Mann tot aus einer Wohnung geborgen. In dem Appartement, das zu einem Gebäude einer psychiatrischen Klinik gehört, war am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Nachbarin hatte demnach einen Alarm gehört, Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Das betroffene Klinikgebäude ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar. Erste Ermittlungen hätten keine Hinweise auf eine Einwirkung von außen ergeben, teilte die Polizei mit. Die Identität des Toten sowie die Todesursache sollen demnach im Rahmen einer Obduktion ermittelt werden.