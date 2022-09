Ein toller Tag für die ganze Familie

In unserer Region gibt es immer wieder tolle und spannende Sachen zu erleben. Eine davon ist der hessische Familientag – ein Tag, an dem es nur um die Familie geht und an dem man mit der ganzen Familie Spaß haben kann. Und nächstes Jahr ist er sogar bei uns in der Nähe: in Lampertheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fred Fuchs © MM

Veranstaltet wird der Tag vom Land Hessen und der Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie. Der erste hessische Familientag fand vor 20 Jahren in Bensheim statt.

An diesem Tag gibt es viel zu erleben. Es gibt viele Bühnen, auf denen Programm stattfindet und es gibt viele Stationen zum Mitmachen. Wollt ihr ein paar Beispiele, was ihr dort so erleben könnt? Es gab schon Stationen, an denen man große Seifenblasen machen kann, Auftritte von Clowns und verschiedene Spielstationen. Dort könnt ihr zum Beispiel mit Rollern und Dreirädern um die Wette fahren.

Es gibt auch Livemusik von Chören, Auftritte von Tanzgruppen und sogar Besuche von berühmten Figuren. Die Maus und Shaun das Schaf hatten die Veranstaltung in der Vergangenheit schon besucht.

Am 15. Juli 2023 findet der Tag in Lampertheim statt. fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de