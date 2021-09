Ein Todesfall und 40 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Dienstag

Bergstraße. Der Kreis Bergstraße meldete am Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine 84-jährige Person aus Fürth.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mikroskop-Aufnahme einer Zelle (rot), die mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert ist. © dpa

Außerdem wurden 40 neue bestätigte Corona-Fälle registriert, u. a. in Bensheim (11), Einhausen (6), Heppenheim (10) und Lorsch (2). An Einrichtungen derzeit betroffen sind u. a. die Geschwister-Scholl-Schule, das Goethe-Gymnasium und die Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim, die Schule an der Weschnitz in Einhausen sowie die Werner-von-Siemens-Schule und die Wingertsbergschule in Lorsch, außerdem eine Kindertagesstätte in Heppenheim und eine Kindertagesstätte in Zwingenberg.Der Inzidenzwert des Kreises wurde am Dienstag vom Robert-Koch-Institut mit 59 angegeben.

Newsletter-Anmeldung

Im Impfzentrum des Kreises sind mittlerweile (Stand Montag) 92 038 Erstimpfungen, 89 952 Zweitimpfungen und 1396 Drittimpfungen verabreicht worden.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind im Kreis Bergstraße derzeit von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon eines mit einem mit Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt und invasiv beatmet werden muss.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2