Ein Sturm sorgt für mächtig viel Wirbel

Zum Herbst gehört auch, dass der Wind häufig kräftiger und stärker weht als im restlichen Jahr. Wind entsteht dann, wenn unterschiedlicher Luftdruck ausgeglichen wird.

Die Luft, die uns umgibt, besteht aus unzählig vielen winzig kleinen Molekülen, Gasen und Wasserdampf. Dieses Gemisch, das wir dann Luft nennen, wird von der Erdanziehung nach unten gezogen, drückt also auf die Erde. Das nennt man Luftdruck.

Befinden sich an einem Ort mehrere Luftteile, die zur Erde gezogen werden, ist der Luftdruck dort höher als an Orten, an denen sich weniger Teilchen in der Luft befinden. Das geschieht, wenn sich die Lufttemperatur unterscheidet. Warme Luft ist leicht und steigt nach oben, die Teilchen verbreiten sich und der Luftdruck sinkt. Kalte Luft ist schwer und sinkt nach unten, die Teilchen sammeln und verdichten sich, wodurch der Luftdruck steigt.

Die Teilchen versuchen jetzt, diesen ungleichen Zustand auszugleichen, so dass sich überall gleich viele Luftteilchen befinden. Aus einem Gebiet mit hohen Druck und vielen Teilchen strömen die Teilchen in ein Gebiet mit geringem Druck und wenig Teilchen. Die Bewegung dieser Teilchen nehmen wir schließlich als Wind war. Je größer die Unterschiede im Luftdruck sind, desto schneller bewegen sich die Teilchen und desto windiger ist es. Treffen sich kalte Luftgebiete vom Nordpol und warme Luftgebiete vom Äquator, ist der Unterschied groß.

Im Herbst sind die Temperaturunterschiede der Lüfte sehr groß: von Minusgraden im Norden bis zu 20 Grad im Süden. Um diesen großen Luftdruckunterschied auszugleichen, bewegen sich sehr viele Teilchen sehr schnell: Ein Herbststurm entsteht. fw

