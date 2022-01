Ein soziales Projekt überzeugt die Jury

Bergstraße. Für sein ehrenamtliches Engagement für benachteiligte Kinder ist der Lampertheimer Verein „Schülerpatenschaft Räuberleiter“ jetzt mit dem Town & Country Stiftungspreis als hessischer Landespreisträger ausgezeichnet worden. Alle 16 Landespreisträger sind automatisch für den Deutschen Engagementpreis 2022 nominiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Freude war groß bei den beiden Vorsitzenden des Vereins, Stefanie Wadle und Kathrin Biereder-Groschup, als sie im November auf einer digitalen Preisverleihung die Auszeichnung erhielten. Schließlich kommt neben dem Ruhm auch Geld in die Vereinskasse: 1000 Euro gab es in der ersten Runde; und für die Auswahl als bestes Projekt in ganz Hessen noch einmal 5000 Euro. Geld, das der Verein, der in gerade zu Ende gegangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen feierte, gut gebrauchen kann.

Die Preise Der Town & Country Stiftungspreis fördert deutschlandweit soziales Engagement für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Dazu werden jedes Jahr 500 soziale Projekte mit jeweils 1000 Euro finanziell unterstützt. Zusätzlich kürt eine Jury aus diesen 500 Initiativen je eine pro Bundesland zu Landespreisträgern. Sie erhalten zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro und werden automatisch für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Im gerade abgelaufenen Jahr wurde der Town &Country Stiftungspreis zum neunten Mal vergeben. Der Deutsche Engagementpreis wurde erstmals 2009 ausgelobt. Träger dieses Preises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, in dem zahlreiche große zivilgesellschaftliche Verbände zusammengeschlossen sind. Gefördert wird der Preis unter anderem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ziel der Initiative ist bis heute die Stärkung der öffentlichen Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement. „Inzwischen hat sich der Deutsche Engagementpreis als die deutschlandweit wichtigste Würdigung für bürgerschaftliches Engagement etabliert“, heißt es auf der Homepage. swa/sm

2010 hatten Stefanie Wadle, damals hieß sie noch Schrod, und Kathrin Biereder die Idee, Kindern, die in der Schule Probleme haben und zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht die nötige Unterstützung erfahren, zu helfen, indem sie ihnen einen Paten oder eine Patin vermitteln. 2011 kam – damals im Rahmen eines Projekts der Bürgerstiftung mit dem Namen Nazanin – eine erste Patenschaft zustande, wurde ein erstes Tandem gebildet. 2013 wurde dann der Verein gegründet, der seither den symbolträchtigen Namen „Schülerpatenschaft Räuberleiter“ trägt, eben weil es darum geht, beim Überwinden hoher Hindernisse Hilfestellung zu leisten. Nomen est omen.

70 Patenschaften vermittelt

Seither konnte der Verein 70 Patenschaften vermitteln und von zahlreichen Erfolgsgeschichten berichten. Die Patenschaften können von Schülern aller Klassenstufen in Anspruch genommen werden. Und auch die Paten können Erwachsene jeden Alters sind. Oft sind es Frauen und Männer im Ruhestand, die sich nach einem ausgefüllten Berufsleben gerne ehrenamtlich engagieren und junge Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten möchten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Denn darum geht es: Die Schülerpatenschaft ist mehr als eine Nachhilfe. Natürlich helfen die Paten bei aktuellen schulischen Schwierigkeiten, aber im besten Falle sollen sie auch zu Vertrauten und Ratgebern werden, die dem jungen Menschen Selbstwertgefühl und Werte vermitteln, die für den weiteren Weg wichtig sein können. Außerdem geht es darum, dass da jemand ist, der ein bis zwei Mal in der Woche ganz exklusiv Zeit mit dem Kind oder Jugendlichen verbringt. Das muss sich dann nicht aufs Lernen beschränken, sondern kann auch mal ein gemeinsamer Spaziergang oder Ausflug sein.

Denn oft kommen die Kinder aus schwierigen Verhältnissen, aus Familien, in denen die Eltern wenig Zeit für ihre Kinder haben – weil sie alleinerziehend und berufstätig oder vielleicht auch krank sind. Auch Familien, in denen die Eltern die Kinder bei schulischen Angelegenheiten nicht gut unterstützen können, weil sie selbst nur einen geringen Schulabschluss oder wenig Deutschkenntnisse haben, finden bei der Räuberleiter Unterstützung. Eine Patenschaft sollte immer mindestens ein Schuljahr dauern.

Normalerweise gehen die Paten zu den Schülern nach Hause. Corona hat das Engagement der Ehrenamtlichen mächtig ausgebremst. Vor allem am Anfang der Pandemie, als noch keiner geimpft war, waren diese Treffen nicht mehr möglich. „Manche haben in dieser Zeit versucht, telefonisch Kontakt zu halten oder auch sich online zu treffen“, berichtet Biereder im Gespräch mit dieser Redaktion. Doch das sei meist sehr problematisch gewesen. Die überwiegende Zahl der Patenschaften seien ausgesetzt gewesen. Inzwischen gebe es zwar wieder Treffen zwischen Schülern und Paten, acht Tandems existieren zurzeit. Doch das übliche Rahmenprogramm, das der Verein seinen Tandems bietet, liegt weiter auf Eis. Ausflüge oder gemeinsame Aktionstage, zu denen alle Kinder und ihre Paten eingeladen werden, fanden nun schon länger nicht mehr statt.

Wenn solche Aktivitäten wieder möglich sind, soll dafür auch das Preisgeld eingesetzt werden. Außerdem baut die Räuberleiter derzeit einen zweiten Standort in Darmstadt auf. Wadle, die inzwischen in der Wissenschaftsstadt lebt, wurde von der dortigen Arbeiterwohlfahrt (AWO) angesprochen, ob es nicht möglich wäre, die Schülerpatenschaften auch in Darmstadt zu vermitteln. Der Bedarf sei durchaus vorhanden. /sm

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3