Ein Sonntag voller Palmenzweige

Gestern war Palmsonntag. Palmsonntag ist immer am letzten Sonntag vor Ostern. Für gläubige Christen beginnt an diesem Tag die sogenannte Karwoche, also die Woche, die mit Ostersonntag endet. Christen gedenken am Palmsonntag einem Teil der Geschichte von Jesus, wie sie in der Bibel erzählt wird. Am Palmsonntag soll Jesus – auf einem Esel reitend – in die Stadt Jerusalem gekommen sein. Weil die Leute ihn dort als König sahen, jubelten sie ihm zu und streuten ihm zu Ehren Palmzweige.

Fred Fuchs © MM

Damit wir heute verstehen können, wieso die Menschen in der Geschichte Jesus mit Palmzweigen begrüßt haben, müssen wir in die Vergangenheit schauen. Palmzweige haben nämlich an vielen Orten eine Bedeutung bekommen.

Zum Beispiel auf der Insel Delos. Diese Insel liegt südlich von Griechenland im Meer. Die Insel war für die Griechen in der Antike – also vor 2800 Jahren – eine heilige Stätte. Sie verehrten dort den Gott Apollon. Apollon ist im antiken griechischen und römischen Glauben – man sagt auch Mythologie dazu – der Gott des Lichts. Ihm waren Palmzweige heilig. Außerdem standen sie bildlich für das Leben und den Sieg. Das ist ein weiterer Grund, weshalb sie gut in die Geschichte von Jesus’ Einzug nach Jerusalem passten.

Übrigens wohnen auf der kleinen Insel Delos heute nur noch Museumsaufseher und deren Familien, ansonsten gibt es nichts auf der Insel.

Viele Kirchen feiern den Palmsonntag mit speziellen Gottesdiensten, um diesem Tag zu gedenken. Häufig finden auch sogenannte „Palmprozessionen“ statt. Dabei ziehen die Gläubigen mit Palmzweigen zur Kirche, in welcher dann der Gottesdienst stattfindet. Am Donnerstag ist dann Gründonnerstag, der Tag des letzten Abendmahls. Am Karfreitag gedenken die Christen dem Tod Jesu und am Ostersonntag seiner Auferstehung. fw