Hessenwetter. Ein Mix aus Wolken und Regen sorgt für ungemütliches Wetter in Hessen. Zunächst sei es am Freitag noch wechselhaft mit heiteren Abschnitten im Süden des Bundeslandes, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dazu kommen Höchstwerte zwischen zwölf und 16 Grad. In der Nacht zum Samstag rechnen die Wetterexperten dann aber mit einer dicken Wolkendecke und mit von Südwesten aufkommendem Regen. Die Temperaturen sinken auf acht bis fünf Grad in Südhessen, im restlichen Bundesland sogar auf fünf bis ein Grad.

AdUnit urban-intext1

Am Samstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Erst gegen Nachmittag lässt der Niederschlag vorübergehend nach. Die Höchstwerte pendeln zwischen neun bis 15 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es erneut stark bewölkt und vor allem in der ersten Nachthälfte regnet es. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und vier Grad. Auch am Sonntag müssen die Menschen in Hessen laut der Vorhersage mit Regen rechnen. Nachmittags können auch vereinzelt Gewitter aufziehen. Dazu steigen die Temperaturen auf maximal 15 Grad.