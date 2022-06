„Ein Mann mit Blick über den Tellerrand“

Bergstraße. Bergstraße. Für den einstigen Landrat des Kreises Bergstraße und ehemaligen Viernheimer Bürgermeister Norbert Hofmann hatte der SPD-Unterbezirk Bergstraße zu einem Empfang in die Viernheimer Kulturscheune eingeladen.

Marius Schmidt (v.l.), Norbert Hofmann, Joachim Kunkel. © Othmar Pietsch

Es wurde ein Vortragsnachmittag mit dem Thema „Beobachtungen unserer Zeit - Leben in der Erregungs- und Protestgesellschaft“. „Das hat sich das Geburtstagskind so gewünscht, und dem sind wir gerne nachgekommen. Mit Professor Philipp Gassert, Historiker und Zeitgeschichtler der Universität Mannheim, konnten wir einen hervorragenden Redner verpflichten“, so der Kreisvorsitzende Marius Schmidt in seiner kurzen Laudatio.

Langjähriges Wirken

Schmidt ließ es sich aber nicht nehmen, kurz Hofmanns langjähriges politisches Wirken noch einmal Revue passieren zu lassen. „Ich habe ihn erstmals als Landrat wahrgenommen, übrigens der erste direkt gewählte im Kreis. Er ist ein wunderbarer Gesprächspartner, der auch immer wieder über den Tellerrand hinaus blickt.“

Zahlreiche Gratulanten

Die Liste der Gratulanten war natürlich sehr lang. Dazu zählten die Landtagsabgeordnete Karin Hartmann, der ehemalige Landtagsabgeordnete Norbert Schmitt, der Vorsitzende des Kreistags, Joachim Kunkel, mehrere Bergsträßer Bürgermeister und auch Parteifreunde aus Viernheim. Jeder hatte ein Geschenk und so manche Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit mitgebracht. Es wurde zahlreiche Erinnerungen geweckt und dabei viel gelacht.

Auch der amtierende Landrat Christian Engelhardt (CDU) machte seinem Vorvorgänger seine Aufwartung: „Wenn man Hofmanns Wirken beleuchtet, tauchen immer wieder Begriffe wie gelassen und dankbar auf. So wie ich, dürfte auch er das Amt als spannend, herausfordernd aber auch als besonders schön empfunden haben.“ (JR/sm)