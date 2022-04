Ein kühler Ort an heißen Tagen

Im Sommer wird es heiß. An heißen Tagen sollte man immer darauf achten ausreichend zu trinken. Wenn es warm wird, verbraucht unser Körper nämlich mehr Flüssigkeit, als sonst.

Das gilt auch für Tiere und für Insekten. Damit die Insekten im Sommer ausreichend zu trinken finden, kann man ihnen dabei helfen und entgegenkommen: mit dem Aufstellen einer Insektentränke.

Fred Fuchs © MM

Das sind Orte an welchen die Insekten, wie zum Beispiel Bienen, sehr einfach trinken können, um im Sommer problemlos ihren Durst zu stillen. Da es im Sommer passieren kann, dass Bäche und Teiche austrocknen, wenn es zu heiß ist, kann man den Insekten mit einer solchen Tränke das Leben einfacher machen. Zu diesem Thema fand jetzt auch eine Ausstellung in Lindenfels statt. Auf der Lindenfels-Seite der Zeitung findet ihr mehr dazu.

Diese Insektentränken könnt ihr auch ganz einfach selber bauen. Ihr braucht dafür nur eine flache Schale, Steine oder Murmeln, Äste, Moos und natürlich Wasser. Verteilt die Steine und die Äste jetzt gleichmäßig in der Schale. An den Rand der Schale solltet ihr dann das Moos tun, damit die Insekten sich dort absetzen können. Füllt die Schale jetzt mit Wasser, bis die Steine noch zur Hälfte rausschauen. Fertig ist die Tränke. Stellt sie einfach in den Garten oder auf den Balkon und wechselt regelmäßig das Wasser darin aus. fw

