Ein kleiner Pieks kann Leben retten

Liebe Kinder, vielleicht wisst ihr es schon: Wenn man bei einem schlimmen Unfall viel Blut verloren hat oder auch während einer Operation, braucht man Blut von anderen Menschen. Dieses wird von Freiwilligen gespendet.

Solch ein Blutspendetermin fand am Dienstag in der Melibokushalle in Zwingenberg statt. Betreut wurde er von DRK-Helfern. Kinder und Jugendliche dürfen zwar noch kein Blut spenden, aber es ist sicher gut, schon mal das Wichtigste darüber zu wissen.

Fred Fuchs © MM

Wer 18 Jahre alt und ganz gesund ist, darf Blut spenden. Nach einem kleinen Pieks in den Arm wird ungefähr ein halber Liter in extra dafür hergestellten Beuteln gesammelt. Dies dauert etwa 15 Minuten, danach ruht sich der Blutspender zehn Minuten aus.

Normalerweise gibt es anschließend etwas zu essen und zu trinken, damit der Körper wieder zu Kräften kommt – unter Corona-Bedingungen ist das aber nicht möglich. Nach einer Blutspende sollte man sehr viel trinken, weil der Körper Flüssigkeit braucht, um den Blutverlust schnell ausgleichen zu können. ank

