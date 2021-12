Ein Kalender für 2022 mit Fotos von einer spektakulären Aktion

Bergstraße. Das zweite Corona-Jahr geht zu Ende und damit auch das zweite Jahr von „Bergstraße leuchtet“. Die spektakuläre ehrenamtliche Aktion des Teams um den Zwingenberger Johannes Spieß war trotz (oder gerade wegen) der Pandemie 2020 an ausgewählten Schauplätzen in der Region erstmals durchgeführt worden und wurde 2021 wiederholt– bei Einhaltung aller geltenden Pandemie-Regelungen. Anders wäre die Aktion auch gar nicht durchführbar gewesen und hätte es keine Genehmigungen dafür gegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

War es im ersten Jahr noch darum gegangen, einzelne Bauwerke spektakulär zu beleuchten, wurden bei der Neuauflage 2021 die Veranstaltungsbereiche ausgeweitet – in Bensheim der Marktplatz bis zu Alter Faktorei und Lauter sowie der Kirchberg, in Heppenheim der Park am Landratsamt und ebenfalls der Marktplatz sowie in Zwingenberg das Stadtpark-Gelände. Zum Einsatz kamen jeweils mehrere Hundert Scheinwerfer. Außerdem gab es ein kulturelles Begleitprogramm.

Anders als im Premierenjahr, als es sich bei „Bergstraße leuchtet“ um reine Überraschungsveranstaltungen ohne vorherige Ankündigungen gehandelt hatte, wurden 2021 die Termine im Vorfeld genannt. Da der Aufbau der Technik in diesem Jahr durch die erweiterten Veranstaltungsflächen jeweils mehrere Tage in Anspruch nahm, war am jeweiligen Schauplatz ohnehin nicht zu übersehen, dass sich etwa tun würde. Durch Einlasskontrollen und Überprüfung der Besucher per Luca-App konnte aber auch diesmal für die Einhaltung der Corona-Regeln gesorgt werden.

Wie am Ende des Premieren-Jahres 2020 gibt es auch jetzt einen Fotokalender zu „Bergstraße leuchtet“: DIN-A 3-Querformat, Spiralheftung, zwölf Monatsblätter für 2022 und ein Titelblatt, alles in sehr guter Druckqualität. Die Fotos stammen von Gregor Ott. Vertreten sind Motive von allen diesjährigen Terminen in Bensheim, Heppenheim und Zwingenberg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2