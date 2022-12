Ein Job für Frühaufsteher, die gerne an der frischen Luft sind

Bergstraße. Sie sind mindestens 18 Jahren alt, wollen in verschiedenen Job-Modellen von geringfügig beschäftigt bis zur Vollzeitstelle arbeiten. Sie sind gerne in Bewegung im Freien, stehen gerne früh auf, wollen nicht allzu weit zu ihrem Arbeitsplatz pendeln und einer wertschätzenden Tätigkeit nachgehen. „Dann freut sich das Zustellteam des Bergsträßer Anzeigers über Verstärkung“, wirbt Marcel Surrey, Geschäftsführer der Logistiksparte der Haas-Mediengruppe, zu der auch der Bergsträßer Anzeiger gehört.

Zusteller haben in der Regel ihre festen Bezirke (zwischen einem und vier pro Austräger) zu und bringen jeden Morgen (Montag bis Samstag) den Bergsträßer Anzeiger zu seinen Lesern. Sogenannte Springer sind zudem immer im Einsatz, um krankheits- oder urlaubsbedingte Lücken zu füllen beziehungsweise um bei Problemen zu unterstützen. Hinzu kommen zusätzliche Aushilfen, die eingesetzt werden, wenn es entsprechenden Bedarf gibt.

„In den vergangenen Jahren hat sich der Arbeitsmarkt jedoch stark verändert. Es wird zunehmend schwieriger, alle offenen Stellen zu besetzen. Hier hat sich die Situation in den letzten Monaten sogar gravierend verändert. Immer wieder müssen einige Bezirke in Vertretung durch Kollegen anderer Gebiete beziehungsweise durch Springer betreut werden“, so Surrey. Dies liege nicht zuletzt an den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die für deutlich mehr Ausfälle gesorgt habe.

„Grundsätzlich ist es unser Bestreben, den Bergsträßer Anzeiger bis spätestens 6.30 Uhr – in vielen Gebieten sogar bis 6 Uhr – zuzustellen. Dies gelingt leider seit einiger Zeit nicht immer vollständig. Unsere Zusteller leisten jedoch jeden Tag großartige Arbeit und halten Verspätungen in Grenzen“, hebt Surrey hervor.

Er habe großen Respekt vor der Tätigkeit dieser Frauen und Männer, die täglich dafür sorgen, dass Abonnenten ihre Zeitung in aller Regel pünktlich bekommen. Um die Situation zu verbessern sucht das Zustellteam permanent neue Kräfte. Wir freuen uns immer über Verstärkung in unserem Team“, betont Surrey.

Für eine Bewerbung reicht es, per Mail die wichtigsten Kontaktdaten anzugeben oder ein Anruf oder per Whats App das Interesse zu melden. Lebenslauf und Anschreiben sind nicht nötig. In den meisten Fällen bekommen die Bewerber anschließend per E-Mail oder direkt am Telefon Antwort mit Terminvorschlägen für ein Telefongespräch. In diesem können erste Fragen geklärt werden. Ein persönliches Gespräch findet dann statt, wenn für beide Seiten nach dem Telefonat feststeht, dass es mit der Anstellung etwas werden könnte. Bei dem Treffen werden den potenziellen Zusteller die Einzelheiten bezüglich des Jobs und einer Anstellung erklärt. Danach geht es zum Probearbeiten mit langjährigen Zustellern, die zeigen, wie alles abläuft. Abschließend wird gemeinsam besprochen, wo er oder sie eingesetzt werden könnte. Die neuen Zusteller werden auf jeden Fall an die Hand genommen, verspricht Surrey. red