  Ein Jahr Corona an der Bergstraße

Die Vorboten der Corona-Pandemie erreichen den Kreis Bergstraße schon Ende Februar. Erste sichtbare Zeichen sind Hamsterkäufe: Vor allem Toilettenpapier, Seife, Mehl und Hefe fehlen plötzlich in den Supermarktregalen. Das Landratsamt bereitet sich durch Umstrukturierungen in der Verwaltung und eine personelle Aufrüstung des Gesundheitsamts auf das Coronavirus vor.

Es tut gut daran. Denn in den Abendstunden des 1. März kommt die Nachricht vom ersten Infektionsfall im Kreis Bergstraße: Eine 42-jährige Frau aus Lampertheim hat sich Corona bei der Fastnacht in Heinsberg geholt. Großen Medienrummel gibt es an der Martin-Luther-Schule in Rimbach, als dort eine Gruppe von Skifahrern aus Südtirol zurückkommt und sofort in zweiwöchige häusliche Quarantäne geschickt wird.

Bis der zweite Corona-Fall bekannt wird, vergeht eine Woche. Eine Frau aus Lautertal hat sich auf einer Reise in Berlin angesteckt. Das Kreiskrankenhaus in Heppenheim hat sich da schon für die ersten Patienten gerüstet, die Kapazitäten bei den Intensivbetten und bei den Beatmungsgeräten ausgebaut.

Auch auf politischer Ebene bereitet man sich auf schwierige Zeiten vor. Zur besseren Absprache und Organisation richten die Kreisspitze und die Bürgermeister ab Mitte des Monats eine tägliche Besprechungsrunde ein.

Der erste Lockdown beginnt am 16. März: Auch im Kreis Bergstraße kommt das öffentliche Leben fast vollständig zum Stillstand. Dennoch greift die Pandemie immer weiter um sich. Am 20. März meldet das Landratsamt 21 Neuinfektionen - die höchste Steigerung an einem Tag im ersten Halbjahr, aber weit unterhalb der Werte, die im Herbst notiert werden müssen.

