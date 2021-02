Bergstraße. Von der Bergstraße bis Vanuatu sind es rund 15 000 Kilometer. Doch am 5. März (Freitag) ist der südpazifische Inselstaat ganz nah. Vanuatu ist das Gastgeberland des Internationalen Weltgebetstags, der jedes Jahr am ersten Freitag im März gefeiert wird – wie im Vorjahr auch diesmal unter Corona-Bedingungen. Es finden nur wenige Präsenzgottesdienste statt, etwa in Bensheim-Auerbach (18 Uhr, katholische Kirche „Heilig Kreuz“), Bensheim-Gronau (15 Uhr, evangelische Kirche), Bickenbach (19.30 Uhr, evangelische Kirche) Lorsch (18 Uhr, katholische Kirche Sankt Nazarius), in Jugenheim (17 Uhr, Gemeindesaal der Freien evangelischen Gemeinde) und in Seeheim (18 Uhr, katholische Heilig-Geist-Kirche). Eine vorherige Anmeldung ist jeweils erforderlich.

AdUnit urban-intext1

Alle übrigen Vorbereitungsgruppen planen ein Alternativprogramm. Nach Angaben der Fürther Gemeindepädagogin für die Generation 55 plus, Lydia Ploch, wird es einige digitale Angebote geben – zum Beispiel Online-Gottesdienste in Lindenfels und Lampertheim oder Online-Impulse in Bürstadt, Lautertal, Hüttenfeld und Neuschloß, aber mehrheitlich werden die Weltgebetstagsgruppen vor Ort Materialien anbieten und verteilen. Das habe praktische Gründe, sagt Melanie Rohn von der Evangelischen Gemeinde Birkenau. „Bei uns kamen viele Frauen in die Gottesdienste am Weltgebetstag, die gar keinen Internet-Anschluss haben. Mir ist es wichtig, gerade für die etwas zu tun, die keine digitalen Angebote wahrnehmen können, denn sie haben sowieso momentan viel weniger Möglichkeiten.“

Das Angebot kommt an die Haustür

Die Idee: Wenn die Menschen nicht zum Gottesdienst am Weltgebetag gehen können, kommt der Weltgebetstag zu ihnen nach Haus – etwa in Form von sogenannten „Disaster-Food-Paketen.“

Diese Pakete haben laut Lydia Ploch einen ernsten Hintergrund. „In Vanuatu legen die Menschen sich Notfallrationen mit Lebensmitteln an, damit sie versorgt sind, wenn eine Naturkatastrophe ein Desaster auslöst.“ Dies geschah zuletzt 2015, als der Zyklon Pam wütete. Der tropische Wirbelsturm forderte 24 Menschenleben.

AdUnit urban-intext2

Inspiriert von den Disaster-Food-Paketen planen verschiedene Vorbereitungsgruppen zum Weltgebetstag unter anderem in Birkenau, Fürth, Groß-Rohrheim, Hofheim, Lindenfels, Mörlenbach, Reisen, Rimbach, Viernheim oder Wald-Michelbach oder Zwingenberg, Tüten in der Kirche auszulegen, sie zu verteilen oder kontaktlos an die Haustür zu hängen. Darin befinden sich zwar keine Lebensmittel, aber Materialien zum Weltgebetstag mit einem persönlichen Anschreiben, der Gottesdienstordnung, Samentütchen, Segensbändchen, Spendentütchen und Informationen über Land und Leute in Vanuatu.

Der Staat im Südpazifik, der aus 83 Inseln besteht, ist stark vom Klimawandel betroffen. Um die Umwelt zu schützen, gilt dort seit zwei Jahre ein rigoroses Plastikverbot. Frauen in Vanuatu tragen zwar einen Großteil zum Familieneinkommen bei, die Entscheidungen treffen aber die Männer. Eine Studie, die 2011 durchgeführt wurde, hat ergeben, dass viele Frauen Gewalterfahrungen machen mussten. Demnach gab 60 Prozent der befragten 2300 Frauen an, von ihren Männern geschlagen worden zu sein. Auch in der Politik haben Frauen das Nachsehen. Im vanuatuischen Parlament ist keine einzige Frau vertreten, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. red

AdUnit urban-intext3

Info: Ein Weltgebetstagsgottesdienst ist den ganzen Tag über auf www.weltgebetstag.de zu sehen.