Eigentlich schien alles ganz klar: ein Bild vom Aushub des Bensheimer Badesees, das uns freundlicherweise das Stadtarchiv Bensheim aus dem fotografischen Nachlass von Helmut Wahl zur Verfügung gestellt hat.

Der Badesee entstand infolge des Kiesaushubs für die Bauarbeiten an der Autobahn A 5 in den 1960er Jahren. Beim näheren Vergleich der Umgebung, die man auf dem historischen Bild erkennen kann, ergab sich allerdings ein Problem: Die Gebäude auf dem alten Foto sind eindeutig am Berliner Ring zwischen Robert-Bosch-Straße und Elbinger Straße zu finden – und somit zu weit weg vom Bensheimer Badesee.

Welchen Aushub hat Helmut Wahl also hier mit seiner Kamera festgehalten? Vielleicht kann ein Leser uns weiterhelfen, das Bilderrätsel zu lösen.

Erreichbar ist die Redaktion unter ihrer Postadresse (Bergsträßer Anzeiger, Stichwort: Ansichts-Sachen, Rodensteinstraße 6, 64625 Bensheim) sowie per E-Mail unter ba-lokalzeit@bergstraesser-anzeiger.de. tn/Bild: Neu

