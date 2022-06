Ein Feiertag für das Schokoladeneis

Es gibt eine ganze Reihe verrückter Feiertage – aber der heutige gefällt mir besonders gut! In den USA wird jedes Jahr am 4. Juni der „National Chocolate Ice Cream Day“ gefeiert, also der nationale Schokoladeneistag. Auch hier bei uns ist Eiscreme eine beliebte Süßspeise und gehört zum Sommer dazu wie Freibad und Sonnenschein. Dabei ist Schokoladeneis bei weitem nicht die einzige Geschmackssorte. Neben Klassikern wie Vanille und Erdbeere lassen Sorten wie Pistazie, Mango oder Schlumpf-Eis keine Wünsche offen.

Auch wenn Eiscreme schnell mit Italien in Verbindung gebracht wird, hat sie ihren Ursprung in China. Hier vermengten Menschen bereits vor 5000 Jahren Schnee mit Zimt, Frucht und Honig zu einer süßen Speise.

Fred Fuchs © MM

Aber wie wird die sommerliche Erfrischung heute hergestellt? In guten Eisdielen wird das Eis mehrmals täglich aus frischen Zutaten erzeugt. Dafür wird die Masse unter ständigem Rühren eingefroren, damit das Eis schön cremig wird. In industriellen Eismaschinen werden für die Basis-Eismasse Zucker und Wasser miteinander vermengt. Die Mixtur wird erhitzt, was auch als „pasteurisieren“ bezeichnet wird. Im nächsten Schritt wird die Masse auf minus 4 Grad heruntergekühlt. Anschließend wird sie zu den Zutaten für die gewünschte Sorte hinzugegeben und gemixt. Nach weiterem Herunterkühlen wird das Eis bei minus 35 Grad schockgefrostet. Bei minus 12 Grad in der Verkaufsvitrine könnt ihr euch dann deine Lieblingssorte aussuchen. Für mich ist der Schokoladeneistag auf jeden Fall Grund genug, heute selbst eine leckere Kugel zu genießen. Welches Eis mögt ihr am liebsten? lfi

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de