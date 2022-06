Ein Drittel der Studiengänge in Hessen mit Beschränkung

Hessen. In Hessen ist rund ein Drittel aller Studienangebote zulassungsbeschränkt. Im bundesweiten Vergleich liegt Hessen damit im Mittelfeld, wie aus einer am Mittwoch vorgestellten Untersuchung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh hervorgeht. In Deutschland haben demnach 39,7 Prozent aller Studiengänge im kommenden Wintersemester einen Numerus Clausus (NC). Am höchsten ist die Quote mit 64,8 Prozent in Hamburg, am niedrigsten in Thüringen (20,7 Prozent).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den Hochschulen in Hessen sind mit einem Anteil von rund 54 Prozent vor allem Studienangebote in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften zulassungsbeschränkt. Auf die höchste NC-Quote als Hochschulstandort mit mehr als 17 000 Studierenden in Hessen kommt Frankfurt - dort haben 44 Prozent der Studienangebote Zulassungshürden.