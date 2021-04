Ein bisschen weniger Müll im Alltag

Liebe Kinder, heute kommen die Kleinen im BA ganz groß raus. Schaut mal auf unserer Einhausen-Seite! Dort dreht sich alles um die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte „Kleine Insel“.

Sie und ihre Erzieherinnen beschäftigen sich mit Projekten, bei denen die Jungs und Mädels nebenbei so einiges lernen. Gerade geht es um das Thema Umwelt. Was mit unserem Müll so alles passiert, das haben sich die Kinder auf dem Wertstoffhof der Gemeinde Einhausen angeschaut.

Fred Fuchs © MM

Übrigens gibt es viele Tipps und Tricks, wie man im Alltag Müll reduzieren kann. In der Küche zum Beispiel entsteht weniger Müll, wenn wir selbst und nur so viel kochen, wie wir auch essen können. Nicht nur, aber auch, um weniger Müll zu produzieren, kann man zum Beispiel auf dem Wochenmarkt einkaufen. Dort bekommt man die meisten Produkte nämlich ohne Verpackung. Für das Badezimmer gibt es zum Beispiel Seifen und festes Shampoo, manchmal sogar ganz unverpackt. Auch Putzmittel kann man in speziellen Unverpackt-Läden in eigene Behälter abfüllen, um Müll zu vermeiden. Selbst im Kinderzimmer kann man zum Beispiel Spielzeug verschenken oder weiter verkaufen, mit dem man nicht mehr spielt. So macht man anderen sogar noch eine Freude. Klar, wir sind nicht perfekt. Aber vielleicht ist ja ein Tipp dabei, den ihr und eure Familie ausprobieren wollt. Euer Fred Fuchs ssr