Ein Bergsträßer in Taiwan: Das Abenteuer eines digitalen Nomaden

Bergstraße/Taipeh. Es sind der Geruch und die Stille des Odenwaldes, die Marco Grishaber vermisst, wenn er an seine Heimat denkt. Immer wenn er seine Familie in Mörlenbach besucht, unternimmt er sofort einen langen Spaziergang durch den Wald, am liebsten allein. „Das tut unglaublich gut. Im Odenwald erde ich mich“, sagt der 34-Jährige im Videointerview mit der Redaktion.

Im Jahr 2010 kam Marco Grishaber im Rahmen eines Auslandssemesters das erste Mal nach Taiwan. Hier genoss er fünf Monate ein buntes Studentenleben. Er schloss Kontakte zu unzähligen Studenten aus der ganzen Welt und lernte eine völlig neue Kultur kennen.

Heute hat sich der junge Mann in dem Inselstaat als selbstständiger Unternehmer im Bereich digitales Marketing ein Leben aufgebaut – doch bis es so weit war, musste er zahlreiche Hürden überwinden und Rückschläge hinnehmen. Doch es lohnte sich, dass er an seinen Plänen festhielt und nicht das Handtuch warf.

Schwimmen gegen den Strom

Ein Rückblick: An der Fachhochschule in Ludwigshafen studierte Marco Grishaber Controlling und nutzte die Gelegenheit, ein Semester im Ausland zu verbringen. Anders als die meisten seiner Kommilitonen, die sich für Universitäten im Westen, hauptsächlich in den USA, interessierten, wollte er gegen den Strom schwimmen und entschied sich für das asiatische Land. „Die Kultur ist um 180 Grad verschieden, ich wusste nicht, was mich erwartet“, sagt er.

Die Einheimischen beschreibt er als zurückhaltender, auch der Humor sei ein anderer. In einem multikulturellen Umfeld fühlte er sich jedoch schnell wohl. Auch weil er zu diesem Zeitpunkt seine spätere Frau Sharine Chen kennen und lieben lernte.

Ein Land voller Kontraste

„Raus aus dem grauen Ludwigshafen bin ich in eine abenteuerliche Welt eingetaucht.“ Seine Schilderungen vom Leben in Taiwan lassen Fernweh aufkommen, wenn er von den Nachtmärkten spricht, wo das Leben geradezu pulsiert. Überfüllte Straßen, bunt blinkende Schilder, Lärm und Gerüche der Millionen-Metropole Taipeh – und auf der anderen Seite die atemberaubende Natur der Subtropen mit dichtem Dschungel, rauschenden Wasserfällen und einer beeindruckenden Bergwelt mit gleich mehreren „3000ern“.

Das Leben in dem asiatischen Land bezeichnet er als „überwältigend“. Eine große Herausforderung: die chinesische Sprache. „Es war am Anfang sehr frustrierend, die Sprache zu lernen“, sagt Grishaber. So konnte er nach einem Semester gerade einmal ein paar chinesische Vokabeln, doch auch das sollte sich bald ändern. Als er 2011 nach dem Auslandssemester wieder zurück nach Deutschland reiste, fiel ihm der Abschied sehr schwer.

Noch ein letztes Semester galt es zu meistern, dann meldete er sich für das zweijährige Masterstudium an, das er komplett in Taiwan absolvierte. Und er konzentrierte sich auf das Lernen der chinesischen Sprache.

Als er nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums 2013 das erste Mal versuchte, in der taiwanesischen Arbeitswelt Fuß zu fassen, erlebte er einen weiteren Kulturschock, wie er sagt. Er erhielt eine Anstellung mit unterdurchschnittlicher Bezahlung, ohne auch nur einen einzigen Tag Urlaub im ersten Jahr. Zwei Monate später – an Heiligabend – flatterte die Kündigung ins Haus.

Die Arbeitskultur sei völlig anders als in Deutschland, noch dazu sei es verpönt, zu viele Fragen zu stellen. „Mir wurde klar, dass ich in Taiwan nicht beruflich Fuß fassen kann und will“, sagt Grishaber. Er entschloss sich, langfristig den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen. Sein Ziel war nicht nur die finanzielle Absicherung. Auch wollte er ein Geschäftsmodell entwickeln, das es ihm erlaubt, ortsunabhängig zu arbeiten, als „digitaler Nomade“.

Auf dem Weg in die Selbstständigkeit nahm er Nebenjobs an und probierte sich aus. So bekam er Modeljobs und wurde für verschiedene TV-Werbungen gebucht, beispielsweise für Marken wie Volkswagen oder Mastercard.

Ortsunabhängiges Arbeiten

Als er auf einer Party im Jahr 2016 einen Unternehmer kennenlernte, der sich auf genau diese Art des ortsunabhängigen Arbeitens spezialisiert hat, ergatterte er einen ersten Job bei einem US-Software-Unternehmen, der in das Modell passte. Nebenbei war er noch selbstständig als Unternehmer tätig. Es folgten schwierige Jahre, da das Software-Unternehmen an einen chinesischen Investor verkauft wurde und sich die Laissez-faire-Arbeitskultur hin zum „Mikromanagement und totaler Kontrolle“ entwickelte.

Berufliche Niederlagen und Erfolge

Berufliche Niederlagen folgen, finanziell wurde es eng. So eng, dass er seine Mutter bat, ihm gegebenenfalls Geld für den Rückflug nach Deutschland zu leihen. Doch es öffneten sich weitere Türen. Aus dem Nichts erhielt er ein Jobangebot einer taiwanesischen Firma.

Die Wende trat im Jahr 2018 ein, als er einen Mentor kennenlernte, mit dessen Hilfe er ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckte. Für Online-Stores entwickelte er ein Marketing-Konzept und machte sich damit als Unternehmer selbstständig. Heute führt er die Agentur „WunderAds“ mit mehreren Angestellten, die Online-Stores mit Google-Anzeigen dabei hilft, neue Kunden zu finden.

Aufgrund des seit Jahrzehnten schwelenden Konflikts zwischen China und Taiwan betrachten auch die Menschen in dem Inselstaat mit Sorge die Entwicklung des Krieges in der Ukraine. „Es werden Parallelen gezogen“, beschreibt Grishaber die Situation in Taiwan. Er selbst blickt nicht mit Angst in die Zukunft, „aber wir sind wachsam und haben Notfallszenarien im Kopf“.

Im vergangenen Jahr besuchte Grishaber mit seiner Frau zuletzt seine deutsche Heimat. Das erste Mal seit zwölf Jahren feierte er Weihnachten zusammen mit seiner Familie in Deutschland. Und es gab noch einen weiteren Grund zur Freude: Im kleinen Rahmen wurde im Odenwald die Hochzeit mit seiner Frau Sharine Chen nachgefeiert.