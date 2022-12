Ein Bergsträßer in Katar: „Deutsche gelten als arrogant“

Bergstraße. Erst kürzlich übte das Europaparlament erneute Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 aufgrund der Menschenrechtslage in Katar. Generell wurden viele Stimmen vor und auch während der Weltmeisterschaft in Bezug auf das Austragungsland laut: Verbot der „One Love“-Armbinden, Bestechung und Korruption innerhalb der FIFA und nicht zuletzt die Diskussion um den Schutz von sogenannten Wanderarbeitern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als großer Fußballfanatiker und einer der größten deutschen Fußball-Content-Produzenten in sozialen Kanälen wie TikTok und Co. wollte sich Okan Ceneli aus Mörlenbach selbst ein Bild vor Ort machen. Anfang Dezember flog er nach Dubai mit dem Ziel, sich in Doha (Katar) das Spiel Serbien gegen die Schweiz live im Stadion anzuschauen.

„Zum Übernachten fiel unsere Wahl auf Dubai. In Katar während der Weltmeisterschaft ein Hotelzimmer zu bekommen, ist fast unmöglich.“ Selbst für die oft kritisierten Zelte als Übernachtungsmöglichkeiten muss tief in die Tasche gegriffen werden. „Bis zu 400 Euro sollten wir für eine Nacht bezahlen. Das war uns zu teuer. Daher haben wir uns in Dubai eine Unterkunft gesucht und sind dann für das Spiel rübergeflogen“, erklärt Ceneli. Ihm folgen fast 300 000 Menschen auf der Online-Plattform TikTok.

Er informiert seine Follower täglich über Neuigkeiten aus der Welt des Fußballs. Seinen Kurztrip nach Katar begleitete er ebenfalls mit der Kamera und gab somit Einblicke in seine persönlichen Eindrücke vor Ort. Ob während des Flugs, bei der Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder direkt im Stadion – Ceneli filmte alles mit.

„Wir sind überall herzlich empfangen worden, alle waren freundlich, die Fußballfans gut gelaunt und auch beim Einlass ins Stadion gab es keinerlei Probleme“, denkt der 22-Jährige an seine Reise zurück.

Aber auch er sieht diese Weltmeisterschaft kritisch, sagt aber dennoch: „Wir als Fans haben keinen Einfluss auf das, was bei der FIFA abgeht. Wir müssen es nicht akzeptieren, aber mehr oder weniger respektieren. Am Ende regiert Geld das Geschäft.“

Nicht gut angesehen

Im Austausch mit Menschen begegneten ihm häufig Vorurteile. „Die meisten gingen davon aus, dass ich Schweizer bin. Als ich jedoch klarstellte, Deutscher zu sein, waren die Menschen immer sehr überrascht. Sie konnten kaum glauben, dass es auch freundliche und offene Deutsche gibt. Einer sagte mir sogar, wir Deutschen gelten als arrogant und überheblich“, erzählt der Mörlenbacher fast schon gekränkt.

Grund sei vor allem die mediale Berichterstattung. Ceneli versucht es zu erklären: „Sie haben das Gefühl, Deutschland mache die gesamten Menschen in Katar für alles verantwortlich, was in dem Land passiert, und berichte zu einseitig. Das verletzt die Einwohner.“

Die Weltmeisterschaft 2022 habe viele Facetten, viele Dinge, über die man streiten könne, und dennoch fällt das Resümee des Mörlenbachers eindeutig aus: „Bitte keine Winter-WM mehr. Für uns Fans ist das Fußballschauen im Sommer bei warmen Temperaturen und Public Viewing eindeutig attraktiver“, scherzt der 22-Jährige, der privat selbst für den FSV Rimbach auf dem Platz steht. jlu/ü