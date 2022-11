Unsere Serie führt heute in die Klostergasse nach Bensheim. Als unser Fotograf im Jahre 2004 das Gebäude des ehemaligen Klosters fotografierte, hatten gerade die Umbauarbeiten begonnen zu dem, was heute aus dem sozialen Leben Bensheims kaum wegzudenken ist: das Mehrgenerationenhaus des Caritasverbandes Darmstadt mit dem Café Klostergarten. Im Jahre 2006 eröffnete mitten in Bensheim das

...