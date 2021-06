Ein Babynestchen inmitten von Müll und Essensresten

Bergstraße. Auch an Tag drei im Prozess wegen des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener am Darmstädter Landgericht ist noch kein Urteil gefallen. Dort muss sich derzeit ein Bergsträßer Paar vor der 10. Strafkammer verantworten.

AdUnit urban-intext1

Die beiden werden beschuldigt, im Zeitraum von November 2018 bis zum 6. Mai 2019 ihre gemeinsame Tochter über einen längeren Zeitraum hinweg nicht ausreichend versorgt zu haben. Das Kind sei schließlich von den Angeklagten in einem völlig unterernährten, dehydrierten Zustand zur Rettungswache gebracht worden und habe reanimiert werden müssen. Das damals ein-, inzwischen dreijährige Mädchen leide noch immer unter den Folgen.

Vollkommen zugemüllt

„Schon im Treppenhaus roch es leicht muffig“, erinnert sich die Kriminaloberkommissarin, die die Wohnung einen Tag nach der Einlieferung des Mädchens ins Krankenhaus der Familie durchsucht hat. „Im Flur standen Müllsäcke mit Babywindeln. Die Wohnung war vollständig eingerichtet, allerdings vollkommen zugemüllt.“

Das Wohnzimmer habe als Schlaf-, Wohn- und Esszimmer fungiert; das Bett im eigentlichen Schlafzimmer war beschädigt und das entsprechende Zimmer, ebenso wie ein Gästezimmer, offensichtlich unbenutzt. „Die Schlafcouch im Wohnzimmer war ausgeklappt, darauf lag fleckige, schmutzige Bettwäsche und daneben stand ein Hochnestchen für Babys, in dem das Kind wohl die meiste Zeit verbracht haben muss“, so die Kommissarin.

AdUnit urban-intext2

Weihnachtsbaum im Mai

„Auf dem Wohnzimmertisch stapelten sich unter anderem Pizzakartons, Verpackungsmüll von Fertiggerichten, schimmlige Essensreste wie Babygläschen, angebrochene Babynahrung und Getränke.“ Außerdem stand hier ein alter Weihnachtsbaum – mitten im Mai. „In der Küche war nur ein schmaler Gang frei“, erinnert sich die Zeugin. Auch hier haben sich Müll, vergammelte, teils ungekühlte Lebensmittel gestapelt. Im Badezimmer habe das Waschbecken Gebrauchsspuren aufgewiesen, die Badewanne war vollgeräumt. Eine Dusche gab es nicht.

Keine Anzeichen für Depressionen

Rund einen Monat später habe eine Zeugin das Paar in der Wohnung besucht. Sie fungierte als Verfahrensbeistand, als es darum ging, den Eltern das Sorgerecht für ihre Tochter dauerhaft zu entziehen. Damals sei es weitgehend aufgeräumt gewesen, die Wohnung habe beißend nach Putzmittel gerochen. Beiläufig – durch eine Kopie des Mutterpasses – habe die Zeugin später erfahren, dass das Paar noch einmal ein Kind erwartet. Es wurde ihnen eine halbe Stunde nach der Entbindung entzogen und lebt – wie die ältere Schwester – bei Pflegeeltern.

AdUnit urban-intext3

Wie ist es um den gesundheitlichen Zustand der Eltern bestellt? Nach Zeugenaussagen, persönlichen Treffen in der JVA und Sichtung der Akten hat Peter Haag, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Sachverständiger, ein psychiatrisches Gutachten zu den beiden Angeklagten erstellt. „Er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung“, lautet seine Diagnose für den Kindsvater. Bei der Mutter handele es sich um einen Normalbefund, jedoch mit einer „eher schwachen Persönlichkeit.“ Eine Depression könne er bei beiden aufgrund fehlender Anzeichen ausschließen: „Normalerweise machen sich Betroffene in einer solchen Situation große Vorwürfe, suchen die Schuld bei sich“, so der Sachverständige. Ein Verhalten, das sich bei den Eltern vielmehr umgekehrt gezeigt habe, da sie sich rechtfertigten und mehrfach betonten, dass sie sich um das Mädchen gekümmert haben.

AdUnit urban-intext4

Fakten sprechen andere Sprache

Behauptungen die – wie sich im Laufe des Strafverfahrens gezeigt habe – nicht mit dem Zustand des verwahrlosten, abgemagerten und völlig dehydrierten Kind in Einklang zu bringen seien. Krankheiten, die dazu geführt haben könnten, seien im Vorfeld ausgeschlossen worden.

„Aber kann man wirklich so ich-gestört sein, dass man den Zustand des Kindes nebenan nicht bemerkt?“, fragte der Vorsitzende Richter Jens Aßling. „Ein erfolgloser, unreifer Narzisst ist hier auf eine Frau getroffen, die ihn bewundert und angehimmelt hat“, erklärt der Sachverständige. Mit dem Kind, den Geldproblemen, den Ängsten und Nöten sei die Aufmerksamkeit immer weniger auf den Vater gerichtet gewesen, der diese jedoch – ebenso wie das Kind – eingefordert habe. So habe das System nach und nach Risse bekommen. „Die Angeklagte hatte quasi zwei Kinder zu versorgen. Doch er war lauter und das Mädchen lief so nebenher.“

Dass sie keine Hilfe angenommen haben, sei eine bewusste Entscheidung gewesen. Auch, um den Schein zu wahren, so Haag. „Das Bewusstsein für das Fehlverhalten war da.“ Stattdessen haben sie sich in ihrer Wohnung wie in einer Burg von der Außenwelt abgeschottet. Erst im letzten Moment, kurz bevor das Kind gestorben wäre, haben sie gehandelt und es zur Rettungswache gebracht, so Haag.

Der letzte Prozesstag, an dem auch das Urteil erwartet wird, ist für den 22. Juni angesetzt.