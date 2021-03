  Eier für Ostern natürlich färben

Hach, ich freu mich ja schon so auf die bunten Eier zur Osterzeit. Habt ihr Eier eigentlich schon mal selbst eingefärbt? Das ist gar nicht so schwer und geht sogar mit allerlei Pflanzen, die die Natur so her gibt. Klar, die Eier werden damit nicht ganz so knallbunt, sondern eher dezent. Aber wenn man mit natürlichen Mitteln färbt, dann bekommt man dafür schöne warme Farbtöne – und das auch noch ganz ohne umweltschädliche Chemikalien.

Dazu kann man zum Beispiel Birkenblätter, Zwiebelschalen, Kurkuma oder Johanniskraut benutzen – die ergeben eine gelbe bis rot-braune Färbung. Mit Gras oder Brennnesseln werden die Eier grün. Und wenn man die Eier braun färben möchte, dann kann man dazu Zwiebelschalensud, Kaffee oder Schwarztee benutzen. Wer Rotkohl verwendet, der kann die Eier damit violett einfärben. Übrigens: Wem Farbe allein zu langweilig ist, der kann kleine Blätter und Blüten benutzen, die schöne Abdrücke auf den Eiern hinterlassen.

Fred Fuchs © MM

Und so geht’s: Die Pflanzenteile müssen etwa 30 bis 45 Minuten in circa einem Liter Wasser ausgekocht werden. Danach wird der Sud gefiltert. Ein Schuss Essig sorgt dafür, dass die Farben etwas kräftiger werden. Jetzt kommen die Eier dazu. Nach zehn Minuten im kochenden Sud sind die Eier gleichzeitig hart und gefärbt. Wer Blätter und Blüten auf seinen bunten Eiern haben möchte, der kann dazu einen alten, aber sauberen Strumpf benutzen, das Ei hineingeben und die Blüten zwischen Eierschale und Strumpf legen. Einfach an der Öffnung zuknoten und in den Sud legen. Besonders intensiv werden die Farben, wenn man die Eier nach dem Abschrecken zurück in die Farbe legt. Wer mag, der kann auch noch getrocknete Blüten nach dem Färben um die Eier herumwickeln, das sieht auch schön aus. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht euch euer Fred Fuchs ssr