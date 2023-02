Ehrliche Finderin in Weinheim ermöglicht Urlaubsflüge

Weinheim. Glück im Unglück hatte jetzt ein Senior, der Dank einer ehrlichen Finderin doch noch auf Reisen gehen kann, wie die Polizei jetzt berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Dienstag gegen 13 Uhr hat ein 80-Jähriger bei seinem Einkauf in einer Bäckerei am Berliner Platz in Weinheim 900 Euro Bargeld verloren, die er zuvor bei seiner Bank abgehoben hatte.

Mit diesem Geld wollte der Senior im Anschluss an seinen Einkauf zwei gebuchte Urlaubsflüge bezahlen. In seinem Fahrzeug bemerkte der 80-Jährige das Fehlen des Bargelds und lief umgehend in die Bäckerei zurück.

Auf dem Polizeirevier abgegeben

Hier bekam er durch eine Angestellte mitgeteilt, dass eine Kundin das Geld gefunden habe und dieses zur Polizei bringen möchte. Diese Kundin war nicht mehr vor Ort und so machte sich der Senior auf den Weg zum Polizeirevier Weinheim. Die Beamten wussten bis dahin aber noch nichts von dem verlorenen Geld.

Kurze Zeit später kam die ehrliche Finderin auf das Polizeirevier und gab den gesamten Bargeldbetrag dort ab. Der 80-Jährige wurde umgehend informiert und konnte glücklich sein Urlaubsgeld in Empfang nehmen. Die Finderin erhielt von dem glücklichen 80-Jährigen noch eine kleine Belohnung als Dankeschön.