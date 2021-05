Ehrenamtliche Helfer in allen Notlagen

Bergstraße. Bergstraße. Der Samstag, 8. Mai, ist ein ganz besonderer Tag für jeden Rotkreuzler: Denn an diesem Tag begeht das Deutsche Rote Kreuz seine Gründung vor 100 Jahren. Und im Kreis Bergstraße gibt es noch einen weiteren Anlass zum Feiern - denn der DRK-Kreisverband wurde vor einem Dreivierteljahrhundert gegründet.

Am 20. November 1946 fand die konstituierende Sitzung des Roten Kreuzes im Winzerkeller in Heppenheim statt. Sie erfolgte auf Einladung des damaligen Landrates Hans Steinmetz. Teilnehmer waren die Vorstandsmitglieder der Ortsvereinigungen sowie die Bereitschaftsleiter und -leiterinnen. Die Gründung erfolgte einstimmig. Landrat Steinmetz wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Am 1. Dezember 1946 trat der neue und somit erste Vorstand sein Amt an.

Während in den Nachkriegsjahren das Hauptaugenmerk auf der Betreuung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen, Vertriebenen, Kriegsheimkehrern und Ausgebombten sowie der Arbeit des Suchdienstes lag, verlagerte sich in den frühen 1950er Jahren der Fokus auf den Krankentransport - zunächst mit sechs Behelfskrankenwagen und einem Sanitätskraftwagen.

Rund 15 Jahre nach der Gründung gehörten dem DRK Kreisverband Bergstraße bereits 23 Ortsvereine mit rund 500 aktiven Mitgliedern an. Bis zum Jahr 1970 erfolgte die Erweiterung des Fuhrparks der Krankentransportwagen auf 13 Standorte im gesamten Kreisgebiet.

15 000 Mitglieder im Kreisgebiet

Im Jahr 1975 wurde die erste Seniorengymnastikgruppe in Birkenau gegründet, 1976 eröffnete die erste DRK-Kleiderkammer in Bensheim. Dies führte zu einem Ausbau der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, weshalb im Jahr 1978 erstmals eine Leiterin der Kreissozialarbeit gewählt wurde.

In den 1980er und 1990er Jahren lag der Fokus auf der Erweiterung und des Ausbaus des Rettungsdienstes und der Weiterentwicklung im ehrenamtlichen Bereich. Im Jahr 1993 zählt der DRK Kreisverband 26 Ortsvereine und rund 700 aktive Helferinnen und Helfer, die sich im Bereich Sanitätsdienst, Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Bergwacht und Jugendrotkreuz engagieren.

Mit insgesamt über 15 000 Mitgliedern ist das DRK zum Jahr 2000 die größte Hilfsorganisation im Kreis Bergstraße. Auch die Aus- und Weiterbildung schreibt in dieser Zeit Höchstzahlen. In den Jahren 2000 bis 2015 wurden viele Projekte des DRK Kreisverbandes angeregt und vollendet. So eröffnete im Jahr 2005 der Kleiderladen in Heppenheim, im Jahr 2008 wurde die Fahrzeughalle in Heppenheim aufgestockt, um mehr Raum für Verwaltung und Aus- und Weiterbildung zu schaffen.

Im Jahr 2015 erfolgte dann die Ausgliederung des Rettungsdienstes in die DRK Rettungsdienst Bergstraße, eine gemeinnützige GmbH. Im Jahr 2016 wurde vor allem das Ehrenamt im Bereich Wohlfahrts- und Sozialarbeit und der Katastrophenschutzzüge im Rahmen der Flüchtlingskrise gefordert. 2019 eröffnete die Secondhand Boutique in Mörlenbach, die von Ehrenamtlichen geführt wird.

Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 brachte große Veränderungen für den DRK-Kreisverband und den DRK-Rettungsdienst. Bis März 2020 trafen sich regelmäßig fast 300 Menschen in über 20 Bewegungsgruppen. Wegen der Pandemie mussten diese Angebote seither ausgesetzt werden.

Die Katastrophenschutzzüge sind in die Durchführung von Massentestungen im Jahr 2020 und die mobilen Impfteams ab dem Jahr 2021 eingebunden. Die Rettungsdienst gGmbH stellt hierfür einen als Impfmobil umgebauten Rettungswagen zur Verfügung. Zudem werden Angehörige der Bundeswehr sowie Schulpaten der Ortsvereine in der Durchführung der Corona-Schnelltests oder Selbsttests geschult.

Imagefilm und Gewinnspiel

Das Jahr 2021 sollte eigentlich ganz im Zeichen des 75. Jubiläums stehen. Allerdings konnten und können viele der geplanten Veranstaltungen wegen der Pandemie nicht stattfinden. So war für den Weltrotkreuz-Tag an diesem Samstag, 8. Mai, eine Veranstaltung in der Bensheimer Innenstadt geplant, bei der sich der DRK Kreisverband Bergstraße mit all seinen Gruppierungen der Bevölkerung präsentieren wollte. Stattdessen hat sich der Kreisverband entschieden, in Zusammenarbeit mit Agentur Showmaker aus Bensheim einen Imagefilm zu erstellen, der einen Einblick in die breitgefächerte Arbeit des DRK gewährt.

Als Bonus für alle Interessierten wird mit der Veröffentlichung des Films am Samstag, 8. Mai, ein Gewinnspiel gestartet. Wer daran teilnehmen möchte, muss einfach nur die dem Video beigefügte E-Mail-Adresse anklicken und Name und Anschrift hinterlassen. Die Preise können am 25., 26. und 27. Mai jeweils von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle (Boschstraße 1 in Heppenheim) abgeholt werden. red

Zu sehen ist der Film ab Samstag, 8. Mai, auf der Homepage des DRK- Kreisverbandes: www.drk-bergstrasse.de