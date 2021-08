Die Jahre zwischen 1924 bis 1929 ging als „goldene Zwanziger“ in die Geschichte ein. Bedingt durch den wirtschaftlichen Aufstieg, hatten die Menschen nach den Jahren der Entbehrungen endlich wieder Zuversicht in die Zukunft. Es war eine Blütezeit von Kunst, Kultur und Wissenschaft. Auch wenn man diese Epoche eher mit Charleston tanzenden Menschen in Metropolen wie Berlin oder Paris verbindet,

...