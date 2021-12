Ebbelwei-Expreß in Frankfurt fährt erst einmal nicht

Frankfurt. Der Ebbelwei-Expreß in Frankfurt wird aufgrund des verschärften Corona-Infektionsgeschehens vorübergehend eingestellt. Ab Sonntag soll die Straßenbahn, in der Apfelwein und andere Getränke ausgeschenkt werden, nicht mehr fahren, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) am Freitag mitteilte.

Erst im November drehte der Ebbelwei-Expreß nach einer anderthalbjährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie wieder seine Runden. Die Straßenbahn fährt seit mittlerweile 44 Jahren an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen durch Frankfurt.