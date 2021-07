Ebbe, Flut, das Watt und der Mond

An den Küsten, also den Gebieten, die am Meer liegen, kann man regelmäßig das Naturschauspiel der Gezeiten beobachten. Als „Gezeiten“ bezeichnet man den Wechsel von Ebbe und Flut. Damit ist nichts anderes gemeint als das Hochwasser oder das Niedrigwasser, das sich an den Küsten abwechselt. Die Zeit, in der sich Wasser sammelt und der Wasserstand steigt, nennt man „Flut“. Die Zeit, in der der Wasserstand sinkt und sich das Meereswasser zurückzieht, nennt man „Ebbe“.

An vielen Küsten wiederholt sich das Heben und Senken des Meeresspiegels zweimal am Tag. Das passiert, weil der Mond eine gewisse Anziehungskraft auf das Wasser im Meer auswirkt. Hinzu kommt die Erdrotation. Beides gemeinsam sorgt dafür, dass das Wasser wie in einem großen Eimer hin- und herschwappt. So ist das Wasser auf der einen Seite mal höher und dann wieder niedriger.

Je flacher die Küstengebiete sind, desto weiter zieht sich das Wasser zurück. An sehr steilen Küsten fällt der Wechsel zwischen Ebbe und Flut hingegen kaum auf. Die großen Flächen an flachen Küsten, die zweimal am Tag im Wasser und zweimal am Tag unter freiem Himmel liegen nennt man „Watt“. Die großen Gebiete im Watt und darum herum bezeichnet man als Wattenmeer. In Deutschland, an der Nordsee, liegt das größte Wattenmeer der Welt. Das Watt steht unter Naturschutz. Dort leben sehr viele Tiere und Pflanzen, die nur dort vorkommen, wie zum Beispiel der Wattwurm. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

