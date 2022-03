E-Scooter in der Bensheimer Innenstadt gestohlen

Bensheim. Diebe durchtrennten am Montagnachmittag ein Kettenschloss in der Hauptstraße, Nähe Liesengasse, um einen Elektroscooter des Herstellers Segway, Typ Ninebot, zu stehlen. An dem beigefarbenen E-Scooter war zuletzt das Versicherungskennzeichen 668-WPZ angebracht.

Wer Hinweise zu der Tat oder zu dem jetzigen Abstellort des 500 Euro teuren Scooters geben kann, soll sich bei der Polizei, Telefon 06251/84680, melden.

