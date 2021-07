E-Mountainbikes im Wert von 65.000 Euro bei Einbruch in Geschäft gestohlen

Bensheim. Diebe haben zwischen Donnerstagabend (15.07.), 19 Uhr, und Freitagmorgen (16.07.), 10.15 Uhr, insgesamt zehn neue E-Mountainbikes aus dem Ausstellungsraum eines Fahrradgeschäfts in der Darmstädter Straße, zwischen Goethestraße und Brückweg, gestohlen. Die E-Bikes haben einen Gesamtwert von 65.000 Euro. Mit Werkzeug wurde ein türgroßes Fenster am Brückweg aufgebrochen und die Räder hierdurch herausgenommen. Ob die Velos direkt in ein Transportfahrzeug verladen oder noch ein Stück geschoben wurden, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ist auf der Suche nach Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.