Bergstraße. Umsatteln und elektrischen Rückenwind genießen: Vom 28. April bis zum 7. Juli haben Bergsträßer Bürger die Gelegenheit, ein Pedelec, Lastenrad oder E-Bike im Rahmen der hessenweiten Aktion „Radfahren neu entdecken“ 14 Tage lang kostenlos auszutesten.

Unterstützt wird der Landkreis bei dieser Aktion durch das Land Hessen und die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH). Während des Aktionszeitraums stehen hessenweit knapp 200 Fahrräder für „Radfahren neu entdecken“ zur Verfügung.

„Elektrisch unterstützte Fahrräder sind aus einer zukunftsfähigen Mobilität nicht wegzudenken. Sie sind moderne Alltagsgefährte, die für jeden Einsatzzweck und für jede Altersgruppe gleichermaßen geeignet sind“, wird Landrat Christian Engelhardt in einer Pressemitteilung des Kreises zitiert. Die Teilnahme an „Radfahren neu entdecken „ sei dabei ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Stärkung des Radverkehrs in der Region. Ob mit dem Pedelec bequem die Einkäufe erledigen oder auf dem E-Bike entspannt ins Wochenende durchstarten – mit „Radfahren neu entdecken“ ist dies ohne zusätzliche Kosten für 14 Tage möglich. Während des bis zu zweiwöchigen Ausleihzeitraums können die Tester ausgiebig und je nach Lebenssituation sowie individuellem Mobilitätsbedürfnis das Radfahren mit elektrischer Unterstützung ausprobieren. red