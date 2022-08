DWD: Sonnigster Sommer in Hessen seit Aufzeichnungsbeginn 1951

Hessen. Der diesjährige Sommer ist nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der sonnenreichste in Hessen seit Beginn der Aufzeichnung vor mehr als 70 Jahren. Nach den bisherigen Messungen und inklusive der Prognose bis Monatsende sind es 857 Sonnenstunden in diesem Sommer, wie Meteorologe Andreas Friedrich vom DWD in Offenbach sagte. Der bisherige Rekord sei im Sommer 2003 mit 814,4 Stunden aufgestellt worden. Auch bundesweit wurde laut DWD ein Höchstwert mit 817 Sonnenstunden verzeichnet.

Der DWD stellt an diesem Dienstag seine vorläufige Bilanz für den Sommer 2022 vor. Der Wetterdienst zeichnet die Sonnenscheindauer seit 1951 auf. Temperaturen und Niederschläge werden sein 1881 kontinuierlich erfasst. Der meteorologische Herbst beginnt am 1. September.