Hessen. Ausflügler müssen sich am 1. Mai in Hessen vor allem im Osten und Südosten auf vereinzelte Schauer einstellen. Ansonsten ist es am Himmel wechselnd bewölkt bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag prognostizierte. Es weht ein schwacher Wind. Auch in der Nacht zum Montag kann es einzelne Schauer geben, es kühlt bis auf 3 Grad ab. Die Woche beginnt dann den Vorhersagen zufolge heiter bis wolkig mit Höchstwerten bis zu 19 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1