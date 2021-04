Durchsuchungen bei mutmaßlicher Schleuserbande

Frankfurt. Im Kampf gegen Schleuserkriminalität hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch Wohnungen und Arbeitsplätze in Frankfurt sowie in Steinbach, Offenbach, Wiesbaden, Rodgau und Eschborn durchsucht. Dabei seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, sagte eine Sprecherin der Behörde. Bei den seit November 2019 laufenden Ermittlungen gehe es um insgesamt vier Beschuldigte. Die zwei Männer und beiden Frauen im Alter von 43 bis 54 Jahren, von denen drei als Hauptbeschuldigte gelten, sollen seit Februar 2019 Landsleute aus Ghana gegen Geldzahlungen nach Deutschland eingeschleust haben.

Dabei sollen sie ihren Kunden echte Pässe beziehungsweise Passkopien von EU-Bürgern "mit afrikanischem Erscheinungsbild" verschafft haben, hieß es. Mit diesen Pässen sei es dann möglich gewesen, unter fremden Namen in Deutschland zu arbeiten. Zu den dafür gezahlten Geldsummen konnten zunächst keine Angaben gemacht worden. Die Kunden der Schleuser hätten wohl monatliche "Pakete" bezahlt, beispielsweise in Höhe von 300 Euro, sagte die Sprecherin. Über den Umfang der vermuteten Schleusungen gab es noch keine Angaben. Es werde weiter ermittelt, hieß es.