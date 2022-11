Bensheim. Über viele Jahrzehnte hinweg war das 2003 geschlossene Kaufhaus Krämer in der Bensheimer Innenstadt ein Begriff. Nicht minder geschichtsträchtig ist das Gebäude, in dem es untergebracht war. Was es dazu Wissens- und Sehenswertes gibt, ist Thema bei Führungen, die am Freitag (11.) zwischen 12 und 16 Uhr und am Samstag (12.) zwischen 10 und 14 Uhr in jeweils halbstündigen Abständen stattfinden. Eine Anmeldung hierzu ist nötig unter info@megb.de. hol/BILD: Thomas Neu

