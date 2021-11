Duo „2Flügel“ in der Stephanusgemeind

Bensheim. Ein Abend im Advent: Das Duo „2 Flügel“ tritt am Donnerstag (2.) um 19.30 Uhr in der evangelischen Stephanusgemeinde unter dem Titel „Weltjahresbestzeit II“ auf. Einlass ist um 18.45 Uhr. Die Veranstalter erwarten einen Abend zum Zuhören, Vorfreuen und Zurücklehnen, nachdenklich und zum Schmunzeln – zur Einstimmung auf Weihnachten und zum Durchatmen in dichter Zeit. Geschichten zum Fest Als „Flügel“ bescheren die Erzählerin Christina Brudereck und der Musiker Benjamin Seipel Lieder und Geschichten zum großen Fest: Das Spektrum reicht vom persönlichen Lied „5 vor Weihnachten“ und „Peace on Earth“ von U2 über die Erzählung vom Christkind in Sarajevo und Medleys aus bekannten Weihnachtsliedern bis zu Johann Sebastian Bach und „Universal Child“ von Annie Lennox. Für die Veranstaltung gelten die 2G-Regeln; die Besucher werden gebeten, den Nachweis über Impfung oder Genesung sowie einen Identitätsnachweis bereitzuhalten. Anmeldung über www.stephanusgemeinde.de. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind erbeten.

