Drohungen aus Wut über Quarantäne

Bergstraße. Wegen einer ganzen Reihe von verbalen und tätlichen Angriffen muss sich ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in Lorsch vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Sowohl in Bensheim und Heppenheim als auch in Lorsch selbst ist der Mann laut Anklage auffällig geworden, außerdem in Offenbach und in Dietzenbach.

Da der Mann die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben soll, ging es beim Verfahren darum, über die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu entscheiden. Derzeit ist der Beschuldigte in der Forensischen Klinik in Haina bei Gießen untergebracht. Die Vorwürfe leugnet er.

Aufruhr im Landratsamt

In einer Flüchtlingsunterkunft in Lorsch, die der gebürtige Afghane bewohnte, soll er im Frühjahr dieses Jahres einen Mitarbeiter des Bergsträßer Sozialamts bedroht und beleidigt haben. Dieser war nach eigener Aussage in die Unterkunft gefahren, um sich um einen am Coronavirus erkrankten Mitbewohner zu kümmern – und um die anderen Bewohner der Einrichtung über die fortan für sie geltende Quarantäne aufzuklären.

Der spätere Beschuldigte habe sich lautstark über die Situation aufgeregt, sagte der Sozialarbeiter vor Gericht. Das sei so weit gegangen, dass der 35-Jährige davon sprach, den Mitarbeiter der Kreisverwaltung mit einem Messer zu verletzen. Bald darauf habe er tatsächlich mit einem Messer in einem Meter Entfernung vor ihm gestanden, sei dann aber an ihm vorbei in die Küche gegangen und habe die Tür zugeknallt. Der Sozialarbeiter zeigte ihn an.

Bald darauf gab es einen weiteren Zusammenstoß mit der Kreisverwaltung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann im Landratsamt in Heppenheim vorstellig geworden sein, um Geld aus Sozialleistungen abzuholen. Da er jedoch keinen Termin hatte, wurde er demnach von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma abgewiesen. Das soll er nicht akzeptiert haben. Einer der Sicherheitsleute sagte aus, der Mann habe sich über ein Hausverbot hinweggesetzt und ihn im Laufe des etwa einstündigen Konflikts zum einen gegen die Schulter geschlagen – es sei aber kein „dramatischer“ Angriff gewesen. Zum anderen habe er etwas in einer Fremdsprache zu ihm gesagt, das ein Mitarbeiter, der diese Sprache spricht, als Morddrohung übersetzte. Bald darauf soll die Polizei eingetroffen sein.

Der Beschuldigte muss sich auch wegen Reibereien mit zwei Bekannten verantworten. In Bensheim soll er einen Mann mehrfach bedroht haben, ein weiterer Bekannter schützte demnach das Opfer. Bei einer Begegnung in der Schwanheimer Straße soll der Angeklagte den einen Bekannten geschlagen haben. Die Zeugen erschienen allerdings nicht vor Gericht und sollen nun zum nächsten Verhandlungstermin von der Polizei vorgeführt werden.

Abseits der Bergstraße soll der Angeklagte mit einem Freund in dessen Friseursalon in Offenbach aneinandergeraten sein und ihn dabei geschlagen haben – wobei der Zeuge vorgab, sich daran nicht mehr zu erinnern. Später soll der Beschuldigte in der Wohnung einer Bekannten mit einem Messer hantiert und Drohungen ausgestoßen haben, was die Polizei auf den Plan rief. Die Beamten hätten ihn aufgefordert, das Messer niederzulegen und ihre Waffen gezogen, als er dem nicht nachgekommen sei. Erst der Bekannten selbst sei es gelungen, ihm das Messer wegzunehmen, sagte ein Polizist aus. Bei der Festnahme habe sich der Beschuldigte heftig gewehrt und eine Beamtin umgeschubst haben.