Drogen-Plantage in Frankfurt durch Wohnungsbrand entdeckt

Fund. Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus ist eine Drogenplantage mit 50 Marihuanapflanzen entdeckt worden. Der 36-jährige Inhaber der brennenden Wohnung in Frankfurt-Oberrad kehrte während der Arbeiten zurück und wurde vor Ort festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand am Montagabend löschen, es wurde niemand verletzt. In der Wohnung befanden sich den Angaben zufolge die professionell angelegte Plantage und etwa 100 Gramm Haschisch. Die Ursache des Brandes führte die Polizei auf die Technik der Plantage zurück, die Ermittlungen dauern an. Der 36-Jährige sollte dem Haftrichter vorgeführt werden.

