DRK weist auf nächste Blutspendeaktion in Melibokushalle hin

Zwingenberg. Das Deutsche Rote Kreuz in Zwingenberg weist gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen auf die nächste Blutspendeaktion im ältesten Bergstraßenstädtchen hin. Wie Bereitschaftsleiter Udo Bächer schreibt, ist sie auf den 26. Oktober, Dienstag, von 17 bis 20 Uhr terminiert; Veranstaltungsort ist die Melibokushalle (Melibokusstraße 5).

In der Pressemitteilung heißt es weiter: Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bittet allerdings nur Menschen um eine Blutspende, die sich „gesund und fit fühlen“. Und er informiert darüber, „dass nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen keine Spenderrückstellung erforderlich ist. Bei Wohlbefinden können Spendenwillige bereits am Folgetag der Impfung Blut spenden“. Spendewillige allerdings, die innerhalb der letzten zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten, bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen.

Blutspenden nur nach Terminvereinbarung unter https://terminreservierung.blutspende.de