Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland droht wieder an Dynamik zu gewinnen. Binnen eines Tages meldeten Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 14 356 Ansteckungen, wie aus Daten vom Donnerstag hervorgeht. Höhere Tageswerte waren zuletzt Ende Januar erfasst worden. Zudem hat die ansteckendere und wohl auch tödlichere Corona-Variante B.1.1.7 die Oberhand gewonnen, das RKI beziffert den seit Wochen wachsenden Anteil auf mittlerweile circa 55 Prozent. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 11 912 Neuinfektionen registriert.

„Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung (ACANU) in Genf. „Ich bin sehr besorgt.“ Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken seien trotz Impfungen weiter dringend nötig.

Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg mit 69,1 im Vergleich zum Vortag (65,4) an. Die Zahl der neuen Ansteckungen bundesweit war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Seit Mitte Februar sieht das RKI bei der Sieben-Tage-Inzidenz und den Fallzahlen jedoch tendenziell wieder einen Anstieg. Innerhalb von 24 Stunden wurden 321 weitere Todesfälle verzeichnet.

Eine britische Studie hatte kürzlich einen weiteren Hinweis dafür erbracht, dass die Variante B.1.1.7 deutlich tödlicher ist als das ursprüngliche Coronavirus. Die Forscher ermittelten ein rund 64 Prozent höheres Risiko im Vergleich zu anderen Corona-Varianten. Das absolute Todesrisiko in der untersuchten Gruppe war jedoch weiterhin gering. Es liege bei der Ausgangsvariante bei 2,5 und bei B.1.1.7 bei 4,1 pro 1000 Infizierten, berichten die Forscher im „British Medical Journal“. RKI-Chef Wieler sieht einen Wettlauf zwischen Impfkampagne und dem mutierenden Virus. Die Ziellinie sei in Sicht. Zum ersten Mal war am Donnerstag in RKI-Daten mehr als eine Viertelmillion Corona-Impfungen pro Tag verzeichnet, mit 257 671 für Mittwoch.

Noch ist der Wettlauf aber nicht beendet: Deutschland starte mit vergleichsweise hohen Inzidenzen in der jüngeren, mobilen und berufstätigen Bevölkerung in die dritte Welle, was die Virusbekämpfung erschwere, führte der RKI-Chef in einem Online-Vortrag aus. Seit mehreren Wochen sieht das RKI aber in allen Gruppen unter 55 Jahren kontinuierliche Anstiege.

Die Bergsträßer Kreisverwaltung meldete am Donnerstagabend 43 Corona-Neuinfektionen, darunter drei in Bensheim, vier in Lindenfels, neun in Heppenheim sowie ein Fall in Einhausen. Von Infektionsfällen betroffen sind aktuell vier Schulen im Kreisgebiet: Goethe-Gymnasium und Karl-Kübel-Schule in Bensheim, Lessing-Gymnasium in Lampertheim und Schillerschule in Viernheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei knapp 68, sie wird heute auf 72 ansteigen, da die Fallzahlen vor einer Woche (32) niedriger waren.

Die britische Virusmutation B.1.1.7 breitet sich auch im Kreis weiter aus: Es wurden nach Angaben der Kreisverwaltung 46 weitere Fälle registriert, die Gesamtzahl steigt damit auf 342. Außerdem gibt es sieben neue Infektionen mit der südafrikanischen Variante B.1.351. Die Gesamtzahl stieg damit auf 28. Neue Todesfälle wurden am Donnerstag im Kreisgebiet keine bekannt.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden. red/dpa