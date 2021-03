Drei Weltkriegsbomben in Babenhausen entschärft

Darmstadt-Dieburg. Drei in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gefundene Weltkriegsbomben sind am Freitag erfolgreich entschärft worden. Gegen 16 Uhr wurde die eingerichtete Evakuierungszone wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Polizei in Darmstadt sagte. Die rund 1100 Menschen, die in der Nähe des Fundorts im Stadtteil Harreshausen wohnen, durften wieder in ihre Häuser zurück. Sie hatten sich am Morgen in Sicherheit bringen müssen. Viele von ihnen waren den Tag über in einer Notunterkunft in einer Stadthalle betreut worden.

Zunächst war unklar gewesen, wie viele Blindgänger tatsächlich in der Erde steckten. Auf einer Baustelle in der Kommune war der Boden auf Kampfmittelspuren gescannt worden - dabei war zunächst eine Bombe entdeckt worden. Experten vermuteten aber, dass noch mehr dort lagen. Im Stundentakt bestätigten die Experten des Kampfmittelräumdienstes die weiteren Funde und machten sich nach Angaben der Stadt um 14.00 Uhr an die Entschärfung.