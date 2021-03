Bergstraße. Die Kreisvolkshochschule bietet drei verschiedene Anfängerkurse für Spanisch an. Für Schnell-Lerner mit zügigem Lerntempo und Zeit zum Vor- und Nachbereiten ist Unterricht ab dem 11. März donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr in der Martin-Buber-Schule in Heppenheim. Einen Standardkurs für Anfänger bietet die Kvhs in Bensheim – vom 10. März an mittwochs zwischen 19.30 und 21 Uhr im Goethe-Gymnasium. Auch online lässt sich Spanisch lernen – am Laptop zu Hause mittwochs von 18.15 bis 19.15 Uhr, erstmals am 17. März. Für ungewohnte Online-Lerner bietet Julia Deisel telefonisch Unterstützung an – anzufordern über ihre Mailadresse (julia.deisel@kvhs-bergstrasse.de). red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 17296-0, oder online: www.kvhs-bergstrasse.de