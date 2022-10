Zu einem spektakulären Unfall kam es in der Nacht auf Montag auf der Autobahn 67 zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 35 000 Euro.

Gegen 22.50 Uhr waren nach Mitteilung der Polizei zwei Fahrzeuge nach einem Überholvorgang

