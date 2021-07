Drei Verletzte und 40.000 Euro Schaden nach Unfall

Rüsselsheim. Eine 74 Jahre alte Autofahrerin kollidierte am Montagmittag (12.07.), gegen 12.45 Uhr, beim Linksabbiegen von der Bundestraße 519 auf die A 60 in Richtung Mainz mit einer stadteinwärts fahrenden 19-jährigen Autofahrerin. Das Fahrzeug der 74-jährigen überschlug sich anschließend mehrfach. Beide Fahrerinnen und auch der 22 Jahre alte Beifahrer der 19-Jährigen wurden verletzt. Alle wurden mit eher leichten Blessuren in Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 40 000 Euro.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der Bereich der Unfallstelle war bis gegen 14.15 Uhr teils voll gesperrt.