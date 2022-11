Die Katholische Erwachsenenbildung Südhessen (KEB Südhessen) lädt dazu ein, gemeinsam auf Studienreise zu gehen, um aktuelle Kunstausstellungen in der Region zu erkunden.

Am Freitag, 2. Dezember, führt der Weg in die Kunsthalle Schirn nach Frankfurt. Dort widmet sich eine Sonderausstellung unter dem Titel „Chagall. Die Welt in Aufruhr“ dem Wirken Marc Chagalls. Durch das

...