Drei Tote bei Verkehrsunfall / Prozess gegen 19-Jährigen eröffnet

Frankfurt. Nach einem schweren Verkehrsunfall mit drei Toten hat am Mittwoch vor dem Amtsgericht Frankfurt der Prozess gegen den 19 Jahre alten Unfallfahrer begonnen. Er war im Juli vergangenen Jahres auf der Landstraße zwischen Hofheim-Langenhain und Hofheim-Wildsachsen (Main-Taunus-Kreis) mit hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Baum geprallt. Alle drei Mitfahrer wurden getötet, der Fahrer jedoch nur leicht verletzt. Zu Beginn des Prozesses sagte der 19-Jährige, er habe sich gewünscht, bei dem Unfall selbst getötet worden zu sein: "Mir fehlen die Worte für das, was passiert ist." Die Anklage geht von fahrlässiger Tötung in drei Fällen aus. (Aktenzeichen 4856 Js 231737/20)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1