Drei Tage Sommer-Open-Air-Festival auf dem Rathaus-Parkplatz in Einhausen

Einhausen. Nachdem es im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, gibt es am kommenden Wochenende in Einhausen wieder ein Sommer-Open-Air-Festival. Schauplatz ist der Rathaus-Parkplatz am Hallenbad. Am Freitag (20.), 20 Uhr, treten auf Charles Shaw & The Classic Brothers. Am Samstag (21.), 19 Uhr, folgen zwei Vertreter der Mannheimer Popakademie: zunächst Laura Lato mit Band, danach Purple Prosecco. Den Abschluss bildet am Sonntag (22.), 11 Uhr, ein Frühschoppen mit dem Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Kontaktdaten der Besucher werden beim Eintritt erfasst. hol/BILD: Gemeinde/Hellmann/Funck/Nowatzky

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1